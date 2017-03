Minister akkoord met Nijmeegse universitaire pabo

Cors carnaval kan niet meer stuk, zijn gestolen trombone duikt op in Milsbeek

28 februari NIJMEGEN - Trombonist Cor Tijssen van de KwaKbergband is weer een gelukkig man. Zijn trombone die zondagavond tijdens carnaval in Nijmegen werd gestolen is weer terecht. De trombone dook op in Milsbeek.