Mogelijk extra brandmelders in Spinozagebouw Nijmegen

Het brandalarm werd in het universitaire onderwijsgebouw op diverse plekken slecht gehoord. Er waren ongeveer 600 studenten en medewerkers in het pand waar onderwezen wordt in sociale wetenschappen.

Bovenste verdieping

,,De melders voldoen qua volume aan de normen. Dat weten we van de oefeningen die we minstens één keer per jaar houden. Toch hebben we signalen dat het alarm niet overal even goed gehoord is, afhankelijk van de plek waar iemand was. Daar gaan we naar kijken”, aldus hoofd vastgoedbeheer Louis van den Berg van de Radboud Universiteit.