Museum Het Valkhof mag 1,1 miljoen aan loterijgeld houden

Dat laat een woordvoerster van de BankGiro Loterij desgevraagd weten.

Onzekere situatie

Volgens interim-directeur Jan van Laarhoven dreigt het museum de 1,1 miljoen kwijt te raken, als Nijmegen niet snel aangeeft Het Valkhof op de rit te willen houden. Van Laarhoven: ,,De BankGiro Loterij wil een signaal dat het goed komt. De onzekere situatie van dit moment helpt niet. Het is vreselijk belangrijk om de BankGiro Loterij te overtuigen dat de gemeente en provincie Gelderland (de beide subsidiegevers -red) nog vertrouwen hebben in het museum.''

Herinrichting

Dat blijkt iets anders te liggen. ,,De schenking is bestemd voor de herinrichting van het museum. Wanneer het museum een andere bestemming voor dit geld ziet, treden ze daarover met ons in overleg. Dat is nu niet aan de orde. Van het terugvorderen is is op dit moment geen sprake'', aldus de woordvoerster.

Crisis

Het is crisis bij het Valkhof Museum. De directeur is voor de kerst geschorst, de Raad van Toezicht opgestapt. Vorige week verschenen twee rapporten over de problemen waarin het museum is beland. Plannen voor een herinrichting en verbouwing liggen stil. Het geld van de BankGiro Loterij is gereserveerd voor een verbouwing. 'De 1,1 miljoen van de BankGiro Loterij dreigt te verdwijnen wanneer niet snel duidelijkheid kan worden verkregen dat de subsidiërende overheden nog vertrouwen hebben in het museum. Dat zou heel erg zijn, want het geld is hard nodig om de 18 jaar oude presentatie van de eigen collectie te vernieuwen', schrijft Jan van Laarhoven in een nieuwsbrief aan 3.000 relaties van het museum.

