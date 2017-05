Nachtwakers als nieuw wapen tegen plofkrakers

Spierbundel uit Nijmegen in landelijke finale mo­del­len­wed­strijd

1 mei NIJMEGEN - De Nijmeegse fitnessfanaat Basel Mamou (20) staat op 20 mei in de finale van de landelijke Men Universe-verkiezing. In deze modellencompetitie strijden twintig mannen tot en met 30 jaar om een plek in de internationale finale in de Dominicaanse Republiek, waar in juli meer dan veertig landen vertegenwoordigd zijn.