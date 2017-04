'Nagellakheld' Tijn krijgt zegen van paus dankzij pastoor uit Nijmegen

NIJMEGEN - Paus Franciscus heeft zijn zegen uitgesproken over de 'nagellakheld' Tijn. Dit deed hij nadat hij een brief had ontvangen van de Nijmeegse pastoor Johan Flapper.

Kerstkind

Flapper was dusdanig onder de indruk van de ernstig zieke Tijn, die zich tijdens Serious Request belangeloos inzette voor zieke kinderen, dat hij besloot de paus een brief te sturen. ,,Ik vond het prachtig’’, vertelt de pastoor. ,,Ik zag in hem het kerstkind van Bethlehem.’’ Tijn lakte nagels voor 1 euro per stuk en haalde hiermee 2,5 miljoen euro op.

In een lange brief beschreef de pastoor de nagellakactie. ,,Ik heb geschreven over de jongen die zich heeft ingezet voor anderen terwijl hij zelf niet beter meer kan worden. Tijn heeft veel indruk op mij gemaakt.’’ Ook vroeg Flapper in zijn brief om een persoonlijke zegen van de paus.

Met succes. Deze week ontving hij een schrijven terug van de paus. Daarin vertelde Franciscus dat hij zijn apostolische zegen had uitgesproken over zowel Tijn als zijn familie en de pastoor zelf. Daarnaast zaten er een foto van de paus en een borstkruis bij de brief. Beiden bedoeld voor Tijn.

Wachten op Tijn

Deze spullen liggen momenteel nog te wachten in het Berchmanianum klooster in Nijmegen. Het is de pastoor namelijk nog niet gelukt in contact te komen met de ouders van Tijn. Flapper: ,,Ik wil mij niet opdringen, maar enkel de spullen afgeven die bedoeld zijn voor de jongen.’’