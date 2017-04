NEC-bord in Nijmegen kondigt nu bekerfinale Vitesse aan

De actie lijkt vergelding voor de bekladding van een groot graffitikunstwerk van Arnhemmer ESONE, aangezien onderaan het geel-zwarte affiche de tekst staat: 'Pubers tekenen piemels in hun schoolschriften'. Dat slaat op de bekladding van de Vitesse-adelaar bij de Nelson Mandelabrug in Arnhem, met de KNVB-beker in zijn klauwen, die afgelopen week werd overgespoten met een penis.



Vermoedelijk was dat een actie van Nijmeegse supporters van NEC. Vitesse en NEC spelen zondagmiddag om 12.30 uur de Gelderse derby in GelreDome in Arnhem.



Kunstenaar ESONE laat weten dat hij niets met de vergeldingsactie heeft te maken.



