NEC wil stadion kopen en uiteindelijk doorverkopen

,,Wij kunnen geen vijftien miljoen in het stadion investeren als het stadion niet van ons is", zegt Bart van Ingen, algemeen-directeur van NEC. De club heeft in december een bod uitgebracht van zo'n 7,6 miljoen euro dat dicht in de buurt ligt van de eerdere vraagprijs van de gemeente (8,2 miljoen). Een eerder (afgewezen) bod van de voetbalclub lag stukken lager. Van Ingen hoopt dat de gemeente nu wil meewerken. In het aanbod zit wel een financieringsvoorbehoud. NEC wil de aankoop in fasen betalen.

Steun

Voor de vernieuwing en uitbreiding van het stadion is de steun nodig van investeerders. Maar die investeerders komen niet over de brug als het stadion van de gemeente blijft. Uiteindelijk is het de bedoeling dat die investeerders ook het stadion kopen. ,,Wij zijn als club niet kapitaalkrachtig genoeg om het zelf in eigendom te houden. Er is geen bank die ons 22 miljoen leent voor de aankoop en vernieuwing."





Ruimte

Volgens Van Ingen kan NEC met de huidige huur, ruim 5 ton, zelf nauwelijks financiële ruimte creëren voor het groot onderhoud van het stadion, laat staan een vernieuwing. Aan die huur zit de club ook nog vast tot 2043 en dat bedrag zakt jaarlijks maar heel langzaam. ,,Dan zijn we aan het eind ook nog steeds geen eigenaar van het stadion. Dat blijft toch de gemeente. Intussen moeten we wel het groot onderhoud zelf betalen. Dat kan dus niet."

Sanering