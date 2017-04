Nederlandse Sendijarevic wint award voor beste Europese korte fictiefilm

Sendijarevic wist de award in de wacht te slepen dankzij haar film Import, over een gezin dat Bosnië ontvlucht en in een Nederlands dorp in absurde situaties terechtkomt. In totaal kwamen er 101 korte films in aanmerking voor de Go Short Awards. De winnaars zijn wereldwijd de eerste films die op de longlist van de Oscars in 2018 terechtkomen.