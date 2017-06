Nee, geen grap: bus van NEC staat écht te koop

Schoonmakers gft-containers houden weer malafide praatje

7:32 HEUMEN - Huis-aan-huisverkopers van contracten voor het schoonmaken van gft-containers zijn opnieuw de fout in gegaan. Zij deden in de gemeenten Beuningen, Heumen, Berg en Dal, Wijchen en Nijmegen alsof ze in opdracht van de Dar werkten.