Nicky is nu een mooie jonge vrouw, maar vanzelf ging het niet

Nicky voelde zich al vanaf heel jonge leeftijd een meisje. Haar moeder Judith vertelde in het interview van toen: „We dachten eigenlijk dat zij gewoon homo was. Ze wilde zich altijd optutten, speelde het liefst met de Barbiepoppen van haar zussen en had meer vriendinnetjes dan vriendjes. Als peuter moest ze geholpen worden aan een navelbreukje. Zei ze tegen me: ‘Vraag maar aan de dokter of het piemeltje er ook meteen af mag’.”

Quote Ik ben tevreden met mezelf. Eindelijk. Nicky

Op het moment van het interview stond Nicky op het punt naar de middelbare school te gaan. In het laatste jaar van de basisschool mocht zij van haar ouders als meisje door het leven. Niet alleen thuis maar ook in de klas. Het was een overwinning voor haar. Inmiddels is Nicky 27 jaar en artistiek leider van haar eigen Theatergroep Gras in Nijmegen. Ze zamelt geld in voor een eigen theaterstudio. Zo komt het hernieuwde contact tot stand. Ze is een zelfverzekerde, mooie jonge vrouw geworden.

„Ja, hartstikke goed. Ik ben tevreden met mezelf. Eindelijk.”

In het interview van vijftien jaar geleden slikte je al puberteitsremmers. Zes jaar later zou je de geslachtsveranderende operatie hebben.

,,Dat is iets anders gelopen. Je moet 18 jaar zijn voor die operatie, maar bij mij heeft het tot m’n 24ste geduurd. De operatie moest jaren uitgesteld worden, omdat ik te zwaar was geworden. Veel te zwaar. Het exacte gewicht zeg ik liever niet, maar het was ver boven de 100 kilo. Dat kan ik me nu niet meer voorstellen. Ik had een eetstoornis. Als er iets mis was, begon ik te eten. Ik was een echte emotie-eter. Ik sportte ook niet, had ik eigenlijk nooit gedaan. Iedereen vroeg er ook altijd naar: wanneer gaat de operatie gebeuren? Is het al gebeurd? Het was zwaar en frustrerend. Het duurde zo lang en ik moest telkens die teleurstelling verwerken, omdat ik nog steeds niet mocht. Mijn leven stond een beetje stil.''

Na een aantal tegenslagen is Nicky eindelijk tevreden met zichzelf. ,,Uiteindelijk moest ik eerst een maagverkleining ondergaan, voordat die andere operaties uitgevoerd konden worden. Al die tijd kreeg ik puberteitsremmers, veel te lang eigenlijk. Die kreeg ik elke maand ingespoten. Het is niet helemaal duidelijk wat de bijwerkingen zijn, de risico's. Ik ben van de eerste generatie transgenders die ze heeft gekregen, daardoor heb ik geen mannelijke kenmerken gekregen. Op m'n 24ste heb ik mijn grote operatie gehad. In september vorig jaar volgde nog een hersteloperatie. Ik ben verlost van die last en frustratie. Niet meer iedere dag: 'Oh ja, dat ding'. Voorlopig ben ik wel klaar met het ziekenhuis. Alhoewel, er is sprake van dat borstvergroting in het basispakket komt voor transgenders. Misschien dat ik dan toch nog ... Maar hormonen en een goede bh doen al veel. Ik ben al blij dat ik maat 40 in de H&M kan kopen."

Je keek in 2002 uit naar de middelbare school, waar je een nieuwe start kon maken met nieuwe klasgenoten.

„Ik ben naar een middelbare school gegaan die 300 meter van de oude school lag. Veel leerlingen kenden me nog. Mijn oudere zus zat er op school. Ik had in de krant gestaan en later kwam ik ook weer bij het programma Puberruil op tv. Dat ging eigenlijk over mijn zus maar ook over mij. Op school was iedereen vooraf op de hoogte gebracht, dus op de eerste schooldag moest ik meteen al bij de biologieleraar komen, die mijn klassenleraar was. Ze vroeg: ‘Klopt het?’ Ja natuurlijk klopt het. Het was geen fijne tijd. Ik ben heel veel uitgescholden en nageroepen. Soms kwam er een jongen bij ons clubje vrienden staan en vroeg dan aan één van ons: ben jij die gozer die een meisje wil zijn?''

Nicky in 2002. ,,Er zijn heel veel impertinente vragen aan me gesteld en ik ben twee keer in elkaar geslagen. Drie mensen zijn geschorst voor hun acties tegen mij. Ik spijbelde, was mentaal afwezig. Ik deed niks voor school. Ik ging van de havo/vwo terug naar vmbo-t. Mijn uitlaatklep was het toneel. Dat deed ik heel veel. Ik kon het goed en ik kreeg er veel complimenten over. Ik hoefde daar even mezelf niet te zijn en ben ook wel een aandachtsgraag persoon. Ik heb wel met gemak mijn vmbo-diploma gehaald, maar dat was al niet meer zo belangrijk. Ik was aangenomen op de mbo theateropleiding in Nijmegen. Daarna ben ik naar Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht gegaan. Theatermanagement. Ik ben bijna klaar. Ik moet nog een paar vakken inhalen en een scriptie schrijven."

Quote Mijn idool was Kelly van Big Brother. Nicky

Je speelt een rol als ervaringsdeskundige in het programma Hij is een zij. Zie je jezelf als rolmodel?

„Nee, dat is veel te zwaar geformuleerd. Er is nu een ruim aanbod van rolmodellen in de media. Je kunt gewoon kiezen. Mijn idool was toen Kelly van Big Brother. Daar ben ik snel van teruggekomen. Ze heeft wat vreemde keuzes gemaakt in het leven en zit nu in de webcamindustrie. Ik wil wel laten zien dat je gewoon fris en positief kunt zijn als transgender. En laten we er niet te moeilijk over doen. Het is heel fijn als mensen iets aan mijn verhaal hebben. Ik hoor ook vaak: ‘Fijn dat je er zo open over bent, dat heeft mij geholpen’. Ik heb heel lang nee gezegd tegen interviews en documentaires. Ik wilde niet dat iedereen al alles van me wist, voordat ik een kamer binnenkwam.”

Heb je op dit moment een relatie?

„Ja ik heb een vriendje. Mijn eerste. Pas sinds kerst hoor, maar toch. Ik speelde in mijn eigen stuk De Grote Relatieshow iemand die nog nooit een relatie heeft gehad. Nooit gedate ook. Ik speelde mezelf. Ik vond het eng. Ik dacht zelf ook: waarom zou iemand een relatie met mij willen? Nu hebben mijn zakelijk leider en ik iets samen. We kennen elkaar al langer en opeens was er iets. Heel cliché eigenlijk. Ik denk dat het waar is wat ze zeggen: You can’t love someone else, if you don’t love yourself. Ik heb wel tegen hem gezegd: je weet toch wel waar je aan begint? Ik ben best wel intimiderend misschien, dominant, een wervelstorm. En met mij ga je nooit kinderen krijgen.”

Zou je dat wel willen?

„Mijn zus is zwanger, dat gaat bij mij dus nooit gebeuren. Ik heb nog nooit zoveel gehuild als de laatste tijd. Ik ben heel blij voor haar, maar tegelijk is het ook heel confronterend. Ze zei meteen: ‘Ik wil dat je bij de bevalling bent, omdat je dat zelf nooit gaat meemaken’. Dat is natuurlijk heel lief, maar ze drukt me meteen ook weer met de neus op de feiten.”