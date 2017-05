Nijmeegs Montessori College als eerste 'genderneutraal'

B&B of leerhotel in AZC tegenover station Nijmegen

18 mei NIJMEGEN - Het COA wil het asielzoekerscentrum aan de Stieltjesstraat in Nijmegen ook voor andere doeleinden gebruiken; bijvoorbeeld voor een hotel of een B&B. Er is ruimte genoeg in het pand en zo'n bedrijf kan fungeren als stageplaats voor asielzoekers.