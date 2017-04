Nijmeegs YouTube-stel: reclame in vlogs mag, maar maak dat duidelijk

In 2015 gooit Knol vanaf z'n stoel nog een grote zak Doritos-chips de lucht in. Het is het begin van een meer dan 1 miljoen keer bekeken vlog op YouTube, waarin hij z'n veelal jonge kijkers oproept Doritos-chips te eten en mee te doen aan de Doritos Roulette Challenge.



Toch is er volgens de populaire vlogger zelf géén sprake van sluikreclame in deze video uit 2015. Hij wordt er voor betaald en laat dat de kijker zien. ,,Door onder in beeld een tekstje te zetten dat deze video betaalde content bevat, laat ik weten dat ik reclame maak. Hierbij is het voor de kijker al duidelijk dat ik er geld voor krijg’’, zegt Knol.