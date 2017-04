Nijmeegse bands brengen single uit over cultserie Twin Peaks

NIJMEGEN - Van twee Nijmeegse bands ligt vanaf zaterdag een bijzondere single in de winkel: op Record Store Day brengen ze een plaat uit die is geïnspireerd op de populaire cultserie Twin Peaks .

Van deze serie uit begin jaren '90 over de moord op de 17-jarige Amerikaanse Laura Palmer verschijnt eind mei na ruim 25 jaar een nieuw seizoen op de buis. Reden voor de Nijmeegse bands Taxidermist en The Hubschrauber om op Record Store Day een dubbelsingle uit te brengen die is gebaseerd op de opmerkelijke serie. Platenlabel Kroese Records brengt de plaat uit.

Kabbelende gitaren

In het wat mysterieuze nummer Philip Jeffries probeert de band Taxidermist de typische Twin Peaks-sfeer over te brengen. Philip Jeffries was het personage dat door David Bowie werd gespeeld in de film Fire walk with me, die ook over Twin Peaks gaat. ,,De single heeft een echt jaren 90-geluid, met rustige, kabbelende gitaren. Het heeft ook langgerekte lijnen en er zitten veel echo's in. Het past bij de mysterieuze, spooky sfeer van de serie’’, zegt zanger en gitarist Stijn van Oers.

Vreemde song

Van de Nijmeegse muzikanten van The Hubschrauber komt vanaf morgen de single Another horse op de markt. Hoewel die qua tekst niet speciaal over Twin Peaks gaat, past de sfeer van het nummer er volgens bassist Kasper van Moll perfect bij. ,,De eerste helft is niet goed te horen wat er eigenlijk gebeurt, je hoort veel galm en echo's. Pas daarna klopt het nummer echt.’’

Zelf heeft Van Moll de serie wel even terug moeten kijken om in de Twin Peaks-sfeer te komen. ,,Vanwege deze single was ik samen met de drummer en producer weer helemaal gemotiveerd om de seizoenen terug te kijken. We zijn weer groot fan, vooral ook omdat het zo'n gekke serie is. Aan de ene kant lijkt het wel science fiction en is het mysterieus, terwijl het aan de andere kant heel slapstickachtig is.’’