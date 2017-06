Nijmeegse #BOOS-aflevering 'ging super makkelijk'

NIJMEGEN - Nog nooit werd een conflict in de YouTube-serie #BOOS zo makkelijk opgelost als in de aflevering van woensdag. In andere uitzendingen is te zien dat veel organisaties erg moeilijk doen over het teruggeven van geld en soms zelfs geweld tegen #BOOS-presentator Tim Hofman gebruiken. Maar niet in de aflevering over festival De Kaaij in Nijmegen. Dat ging heel...relaxed.

In de aflevering van woensdag maken de kijkers kennis met Aurora Albin (18) uit Beek. Zij werkte afgelopen zomer op festival De Kaaij in Nijmegen, maar had haar laatste salaris en fooien nog niet ontvangen. Een mailtje naar de organisatie haalde niets uit, dus schakelde ze #BOOS in. Samen met #BOOS-presentatoren Tim Hofman en Marije de Roode ging Aurora verhaal halen bij de organisator van De Kaaij, Leon Berkers.

Bekijk hieronder de laatste uitzending van #BOOS. De tekst loopt verder na de video.

Berkers was de moeilijkste niet en na een gesprekje gaf hij Aurora haar 150 verdiende euro's. ,,Het ging super makkelijk’’, aldus Aurora. ,,Ik wist ook wel dat Leon een vrij relaxte gast is, maar je weet niet hoe iemand reageert als hij een camera in zijn gezicht geduwd krijgt. Ik had namelijk al eerdere #BOOS-afleveringen gezien waar de politie erbij werd gehaald. Maar hij reageerde heel netjes, dus ik was wel blij.’’

2,5 uur wachten

Helemaal van een leien dakje ging de aflevering ook weer niet. ,,We hadden een afspraak met Leon gemaakt op zijn boot, maar toen we daar aankwamen was hij er niet’’, vertelt Aurora. ,,Uiteindelijk hebben we echt 2,5 uur op hem gewacht. Maar dat was op zich niet erg, ik heb toen samen met Tim, Marije en de rest van het team een drankje gedaan op een terras in de buurt.’’ Hoe zijn Tim en Marije dan in het echt? Aurora: ,,Heel leuk, precies zoals je ze in #BOOS ziet. Ze zijn super droog en grappen ook tussen de opnames steeds met elkaar.’’

Vaagste aflevering ooit

Volledig scherm De zoon van Leon Berkers leest de zogenaamde #BOOS-oorkonde voor. © Screenshot #BOOS Ook de kinderen van Leon Berkers komen in de aflevering aan het woord, iets waar Tim duidelijk even aan moest wennen. Zo vertelt Marije in de voice-over aan het einde van de aflevering 'toen was Leon er ineens en allemaal kinderen ook, waardoor we zo in paniek raakten dat we ineens nog liever normaal werden en Tim extra ongemakkelijk'. In de reacties op YouTube wordt de uitzending dan ook als 'de vaagste aflevering ooit' bestempeld. ,,Het ging wel een beetje vreemd ja’’, beaamt Aurora. ,,Ik vond het zelf niet zo ongemakkelijk, maar Tim misschien wel, haha.’’

Social media