Nijmeegse bussen rijden weer na lege tank

Gouden Notekrakers voor De Staat en Verbaan

4 september AMSTERDAM - De Nijmeegse rockband De Staat heeft maandagavond een Gouden Notekraker gewonnen in de categorie muziek. De gelijknamige vakprijs in de categorie televisie ging naar Georgina Verbaan, zo werd bekendgemaakt in de Amsterdamse poptempel Paradiso.