Nijmeegse Jeanette Sip mogelijk slachtoffer van Rotterdamse seriemoordenaar

De Nijmeegse werd op 13 juni 1999 gevonden langs het spoor in Rotterdam. Zij was in de havenstad beland om te tippelen. Dat deed ze ook in Groningen en Utrecht. Sip werd 26 jaar oud.

Onthoofd

De moord op de Nijmeegse was gruwelijk. Haar borst en nek waren zo grondig bewerkt met een slagersmes dat ze bijna onthoofd was. Om het lichaam te identificeren moest de vader een dag later vanuit Nijmegen naar Rotterdam. Hoe hij zijn dochter daar aantrof, daar heeft hij nooit over kunnen praten.

De moord past in een patroon. In 2011 concludeerde een coldcaseteam van de politie dat één man verantwoordelijk moet zijn voor in elk geval vijf moorden in Rotterdam. Die 58-jarige Rotterdammer die nu is gepakt, is volgens de politie vermoedelijk deze man.

Prostituees

Het slachtoffer uit Nijmegen past in het profiel. Zij was de laatste jaren van haar leven een drugsverslaafde prostituee, net als de vier andere slachtoffers. De vijf zaken zijn bovendien nog maar een deel van de moorden die in de jaren tachtig en negentig op prostituees zijn gepleegd.

De Rotterdammer wordt in eerste instantie verdacht van de moord op twee andere vrouwen. Daar moeten DNA-sporen het bewijs voor gaan leveren in de rechtbank. De drie andere slachtoffers, waaronder Sip, worden aan hem toegeschreven op basis van overeenkomsten in wat hij de vrouwen precies aandeed.