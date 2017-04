Nijmeegse moeder vermoorde prostituee: 'Dit betekent heel veel'

Jeanette Sip was 26 jaar toen ze in juni 1999 dood werd gevonden langs het spoor aan de Vierhavensstraat in Rotterdam. Ze was al jaren aan de harddrugs en tippelde om aan geld te komen en haar verslaving te bekostigen. Een dader werd nooit gevonden.

Kracht

Maar donderdag stond de politie Rotterdam aan de deur van moeder Anneke. ,,Met de boodschap dat de verdachte die is opgepakt voor enkele moorden op prostituees mogelijk ook mijn dochter om het leven bracht.’’ Een mooi bericht na al die jaren. ,,Dit betekent heel veel. Maar het had moeten gebeuren toen ik nog niet ziek was. Ik heb nu eigenlijk de kracht niet meer.’’

Vragen

Het bericht betekent heel veel voor Gerrits. In haar woonkamer brandt nog elke dag een kaarsje voor Jeanette. ,,Er zijn zoveel vragen. Waarom? Loopt de dader nog rond? Dat iemand wordt vermoord en dat er geen dader is, dat kan gewoon niet. Een overdosis was beter geweest, dan heb je duidelijkheid.’’

Contact

De problemen voor haar dochter begonnen toen ze 16 was. ,,Ze kreeg verkeerde vrienden.’’ Jeanette werkte als prostituee in verschillende grote steden. Er was de laatste tijd vooral telefonisch sporadisch contact. Haar ouders zagen haar precies achttien jaar geleden voor het laatst. Op haar laatste verjaardag op 16 april 1999 kwam ze niet opdagen, drie maanden later was ze er niet meer. ,,We hebben de cadeaus en de kleren die we hadden gekocht toen maar in de kist gedaan.’’