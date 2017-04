Nijmeegse rijdt kwartier voor aanslag door metrostation

Nog geen dag na de aanslag pakte Elena Makarova (54) dinsdagochtend alweer de ondergrondse in Sint-Petersburg. Het was veel rustiger dan anders in de coupés, zegt de Nijmeegse Russin. ,,Er hing een aparte sfeer, ik was wel een beetje angstig. Vanwege de grote politiecontroles bij de ingangen bleven vooral de illegale Aziaten thuis vandaag’’, vertelt ze aan de telefoon.

Bom

Makarova, getrouwd met Nijmegenaar Hans van de Maarel, reisde maandagmiddag met de metro van haar werk in het centrum naar huis. Een kwartier voordat daar een bom ontplofte (veertien doden, veertig gewonden) reed ze langs het drukke station bij het Technologie Instituut. ,,Toen ik thuis kwam, belden mensen me om te weten of ik nog leefde. Ik had geen idee wat er was gebeurd. Toen ik het nieuws keek op tv schrok ik heel erg.’’

Later bleek dat elders in de stad ook nog een niet-ontplofte bom was gevonden. Ze is nog steeds een beetje van slag.

Shocking

Haar man hoorde thuis in Nijmegen van de aanslag. ,,Ik was helemaal shocking en shaking. Ik wist dat Elena daar dagelijks langskomt. Voordat ik de telefoon vast had, belde ze mij. Dat betekende dat ze niet dood is, schoot door me heen voordat ik opnam."

Van Maarel organiseert met zijn bedrijf reizen naar Rusland. Zijn vrouw, geboren en getogen in Sint-Petersburg, leidt onder andere Nederlandse en Vlaamse toeristen rond in de metropool, met ruim 5 miljoen inwoners na Moskou de grootste stad van Rusland. Dinsdag thuisblijven wilde Makarova niet. ,,Je moet toch een keer weer met de metro reizen, het is een belangrijke route. Dan maar zo snel mogelijk.’’

Taxichauffeur

Er heerst een bijzondere sfeer in de stad. ,,Een gevoel van saamhorigheid. Mensen praten veel met elkaar, ik wordt veel gebeld. Na de aanslag lag het belangrijke metroverkeer stil. Automobilisten gingen spontaan voor taxichauffeur spelen. Mensen werden naar huis gebracht, zonder dat ze hoefden te betalen.’’

Of door de aanslag minder toeristen naar Sint-Petersburg komen? ,,Ik blijf optimistisch’’, zegt Makarova. De eerste toeristen komen eind deze maand. ,,We gaan gewoon verder, we blijven rustig. Geen paniek. Zo'n aanslag kan overal gebeuren.’’

Rusland