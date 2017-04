Nijmeegse tienermeiden nog altijd vermist: politie intensiveert zoektocht

Dit in overleg met de ouders, die zich ernstige zorgen maken om hun dochters. ,,Wij delen die bezorgdheid en zetten daarom fors in op het zo snel mogelijk terugvinden van die meiden’’, zegt politiewoordvoerder Niels Nijman.



Delal Isik (15) en Laila Aissi (17) zijn maandag voor het laatst gezien in Nijmegen en sindsdien ontbreekt ieder spoor. Volgens Nijman is er voorlopig geen reden dat de twee vermist zijn geraakt als gevolg van een misdrijf. ,,Maar we weten niet waar ze wel zijn. Dat is reden de zoektocht te intensiveren.’’