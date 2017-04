Nijmeegse Turken demonstreren: 'Erdogan=Scheisse'

Oneerlijk

Volgens de demonstranten van het 'Nee-platform' is het Turkse referendum oneerlijk verlopen. Zo zouden stembiljetten zijn vervalst en vervangen door ja-stemmen. Ze wijzen erop dat vooral in het zuidoosten van Turkije en in het gebied waar veel Koerden wonen, het referendum niet eerlijk zou zijn verlopen.

,,Er zijn nu heel veel protesten in Turkije. Zowel binnen als buiten het parlement. Wij wilden graag onze steun betuigen’’, zegt een woordvoerder van het Nee-platform. ,,We willen dat het referendum over wordt gedaan.’’ De demonstranten hebben ook een boodschap aan immigranten in Nederland. ,,Richt je vooral op Nederland. En verdedig de democratische waarden en normen.’’

Zeer kleine meerderheid

President Erdogan won vorige week het referendum over de uitbreiding van zijn bevoegdheden met een zeer kleine meerderheid. 51,4% van de Turken stemden 'ja'. Volgens een rapport van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), hadden de voor- en tegenstanders geen gelijke kansen, vooral omdat er in de media vrijwel alleen ruimte was voor het ja-kamp om hun mening te ventileren. De Turkse minister Mevlüt Çavuşoğlu van Buitenlandse Zaken deed het rapport af als 'onbetrouwbaar'. Volgens hem is de organisatie partijdig.