Nijmeegse waterglijbaan wordt twee keer zo snel

Verhoeven kreeg vorig jaar regelmatig de opmerking dat het best een beetje harder naar beneden mocht. ,,Dat hebben we ons ter harte genomen. We komen met een compleet nieuwe baan. Het is een deel van de baan die we hebben laten maken voor een glijbaan die later in de zomer in de Alpen is te zien. In Morgins, Zwitserland, komt een waterglijbaan van een halve kilometer.’’



Wat ook is veranderd: de glijders gaan niet meer zittend op een opblaasband naar beneden. ,,We hebben nu een baan met een opblaasbare bodem van twee meter breed. Dat is ook veiliger’’, volgens Verhoeven.