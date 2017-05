Nijmegen: Beloon sportclubs voor goed alcoholbeleid

Zijn partij maar ook de andere raadsfracties vinden het tegelijkertijd uitstekend dat Nijmegen actief werkt om het alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen. ,,Maar belonen van goed gedrag bij een sportclub werkt beter dan straffen’’, benadrukte SP-fractieleider Hans van Hooft bij een raadsdebat over de alcoholcontroles in sportkantines. Zijn woorden werden door de meeste andere raadsleden onderschreven.

Overeenkomst

Van Hooft diende een motie in waarin de burgemeester werd opgeroepen een convenant af te sluiten met de sportclubs over het uitvoeren, controleren en handhaven van de drank- en horecawet. Die werd unaniem ondersteund. Bruls kon met die motie leven. Het past volgens hem bij de overeenstemming die hij zelf dinsdagavond met de sportclubs bereikte. Toen is afgesproken dat de clubs nu eerst zelf komen met een voorstel voor een nieuw handhavingsbeleid.

Drankregels

De raad steunde vanavond ook nog de suggestie van Van Hooft om de clubs die de drankregels niet goed toepassen eerst een gele kaart te geven, dan een rode kaart en daarna pas een geldboete. En een club die in fout is gegaan moet een opgelegde boetes ook nog kunnen terugverdienen als de club bij een volgende controle wel aan de wettelijke vereisten voldoet.

Verdediging

Bruls verdedigde zijn alcoholaanpak overigens nadrukkelijk. Hij wees erop dat al vier jaar met de sportclubs over het terugdringen van het alcoholbeleid is gesproken. Dat er talloze trainingen zijn gegeven aan vrijwilligers in de kantines. ,,Pas afgelopen najaar zijn de eerste controles door ons uitgevoerd. En toen viel het resultaat tegen: 9 clubs bezocht 9 overtredingen. En de afgelopen weken is die actie herhaald: 12 clubs bezocht 8 overtredingen. Dat valt me stevig tegen.’’