Nijmegen biedt onderdak aan 1.100 erkende vluchtelingen sinds 2013

Nijmegenaar komt met arm in zaagblad van slijptol terecht

19:34 NIJMEGEN - Een Nijmegenaar is woensdagmiddag zwaargewond geraakt toen hij met een slijptol aan het klussen was in zijn achtertuin. De man kwam met zijn arm in het cirkelzaagblad van de slijptol terecht. Het ongeluk gebeurde rond 17.30 uur aan de 55ste straat van de Nijmeegse wijk Meijhorst.