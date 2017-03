Nijmegen Boulevard in zusterstad Giazantep heet nu 'Vrijheidsstraat'

Fietsendief komt al jaren goed aan zijn trekken in Nijmegen

11:11 NIJMEGEN - Nijmegen mag dan door de Fietsersbond tot Fietsstad 2016 zijn gekroond, wie hier zijn fiets stalt is er bij terugkomst nog steeds niet zeker van het stalen ros weer aan te treffen. Ondanks dat het aantal aangiftes van fietsdiefstal in 2016 is gedaald ten opzichte van het jaar ervoor, bezet Nijmegen plek vijf op de landelijke ranglijst van meeste aangiftes per duizend inwoners.