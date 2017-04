Nijmegen doet niets om 'symbolische schoorsteen' te behouden

Kolencentrale

De Nijmeegse wethouder Bert Velthuis snapt dat mensen actie ondernemen. Persoonlijk is hij ook voorstander van het behoud van de pijp. Maar als bestuurder zal hij er geen actie voor ondernemen. Velthuis: ,,De schoorsteen is een symbool van een tijd, het gebruik van fossiele brandstoffen, het zegt iets over de historie van Nijmegen. Ik weet overigens niet of het technisch kan.’’

Betonrot

,,Aan de onderkant zitten ook open gaten. Als de schoorsteen in bedrijf is, is 'ie warm en droog. Nat en kou zorgen nu voor corrosie, roestvorming van het gewapend beton. De schoorsteen in slechte staat, er is sprake van betonrot. De pijp verbrokkelt.De kosten om de schoorsteen in stand te houden, zijn aanzienlijk. De schoorsteen is in slechte staat, hij verbrokkelt, dus je zult iets moeten.’’