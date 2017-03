Nijmegen en Arnhem hoog in de snackbar top 10

Daling

Hoewel beide Gelderse steden hoog scoren, is het aantal snackbars in de afgelopen tien jaar afgenomen. In Nijmegen is het aantal weliswaar redelijk gelijk gebleven, maar omdat het aantal inwoners van de stad is gestegen, is er toch een daling per inwoner te zien. In Arnhem is er wel degelijk een daling van het aantal snackbars. Waren er in 2007 nog 65, nu zijn dat er 58.