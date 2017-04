Nijmegen krijgt een stadstekenaar

De Waalstad is hiermee de tweede stad in Nederland met een tekenaar in dienst. Amsterdam heeft er een sinds 2014.

Stadsdichter

De functie is vergelijkbaar met de stadsdichter die het stadsleven in poëzie weergeeft. De stadstekenaar krijgt een aanstelling voor een jaar. De eerste tekenaar wordt in de zomer of uiterlijk september bekendgemaakt. Voorlopig willen burgemeester en wethouders deze vorm van stadskunst voor drie jaar financieren, zo is dinsdag besloten.

Tekenfestival

De Nijmeegse kunstenaar Frans Brummen kaartte het idee vorig jaar aan bij het stadsbestuur. Een stadstekenaar past inderdaad bij het culturele klimaat van Nijmegen, vinden burgemeester en wethouders. Beeld is een taal die iedereen begrijpt. Als plaatselijke gebeurtenissen beeldend worden vastgelegd, versterkt dat het gemeenschapsgevoel. Bovendien leeft tekenen in Nijmegen, meent het stadsbestuur. Er waren de afgelopen jaren drie geslaagde edities van tekenfestival The Big Draw.

The Big Draw

De Nijmeegse organisatie achter The Big Draw regelt de verkiezing en de publiciteit, de begeleiding en het tentoonstellen van de tekeningen. Anita Waltman van The Big Draw is opgetogen dat er nu echt een stadstekenaar komt. ,,We moeten met de gemeente nog afspraken maken over de exacte uitvoering’’, zegt ze. ,,Bijvoorbeeld over hoe en waar we het werk laten zien. Door het jaar heen moeten de tekeningen zichtbaar zijn voor iedereen. Dat kan misschien op een soort muurkrant in het centrum. Met aan het eind van het jaar een overzichtstentoonstelling.’’