Nijmegen krijgt haar reuzentoren, Stichting Donjon weet het zeker

Drie verdiepingen in de ruim veertig meter hoge toren worden met elkaar verbonden. Hier moeten bezoekers direct de beleving voelen van de historie en de architectuur. Voor de invulling van exposities en presentaties trekt Haystock op met de internationale partner Atos, een bedrijf actief in de digitale wereld en een grote speler als het gaat om automatisering.



Lubbers: ,,We willen met de meeste moderne digitale technieken invulling geven aan presentaties. Daarvan kunnen onderwijsinstellingen, maar ook bedrijven profiteren, Waarom geen 4D-presentaties van een nieuw automodel of een bijzondere digitale presentatie van de Heineken-bierbrouwerijen? Maar ook interactieve medische colleges zijn mogelijk. Vooral moet je hier in de toren het verleden en de toekomst op een unieke wijze kunnen beleven."