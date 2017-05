Nijmegen mag deel provinciegeld voor uitkoop Hilckmann houden

Hilckmann stopte echter na de uitbetaling van 21 miljoen euro door Nijmegen met de bedrijfsactiviteiten. Sindsdien staan Nijmegen en Hilckmann in rechtszaken tegenover elkaar. Nijmegen eist miljoenen terug van Hilckmann. Eind mei geeft de rechter mogelijk meer duidelijkheid of deze Nijmeegse eis terecht is.



De provincie heeft intussen besloten dat Nijmegen 2 miljoen van de eerdere bijdrage niet hoef terug te betalen. In juni vorig jaar eiste de provincie nog de volledige bijdrage van 4,5 miljoen euro terug van Nijmegen. Over deze eis is veelvuldig overleg geweest.