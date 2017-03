'Nijmegen moet schulden van jongeren opkopen'

Nijmegenaar moet cel in voor mishandeling tijdens Vier­daag­se­fees­ten

28 maart NIJMEGEN - Een 28-jarige Nijmegenaar is dinsdag door de rechtbank in Arnhem veroordeeld tot 210 dagen cel, waarvan 106 dagen voorwaardelijk, voor een zware mishandeling tijdens de Vierdaagsefeesten in Nijmegen. Ook reed hij daar in beschonken toestand en zonder rijbewijs op een snorfiets.