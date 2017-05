'Nijmegen verdient eredivisievoetbal'

Stalen kliko's moeten afvalprobleem Ooijse natuur tegengaan

20:58 NIJMEGEN/OOIJ - Er komen elf stalen kliko's om het zwerfvuil in de Ooijse natuur te lijf te gaan. Dat is de uitkomst van een spoedberaad tussen Staatsbosbeheer en de gemeente Nijmegen over afval in het natuurgebied.