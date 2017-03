Nijmegenaar (40) wil relatie beëindigen door vriendin te vermoorden

Celstraf voor Nijmeegse 'piloot' die vrouwen geld aftroggelde

15:01 NIJMEGEN/ ARNHEM - Een 42-jarige Nijmegenaar is vrijdag door de rechter veroordeeld tot een werkstraf van 180 uur voor het oplichten van meerdere vrouwen. De man, die zich voordeed als piloot of ambulancemedewerker, vond zijn slachtoffers via datingsites.