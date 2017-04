Nijmegenaar maakt wheelie op scooter en botst tegen politieauto

Volop kuiven bij Billy in Bottendaal

8 april BOTTENDAAL - Vetkuiven, hoelahoeps, stoere mannen in leren jasjes en vrouwen die er vooral schattig uitzien. Het is weer Billy in Bottendaal. En omdat het voor de dertigste keer is, niet alleen 's avonds bands maar ook een feestje overdag in het Thiemepark.