Nijmegenaar opgepakt voor aftrekken in centrum Tilburg

Diverse Randstad gemeenten hebben dit al in hun algemene plaatselijke verordening staan, of gaan wat aan de straatintimidatie doen. Daardoor kan een dader makkelijker worden gepakt. ,,En we zijn in verschillende steden bezig met het project Safe Streets’’, aldus directeur Marije Cornelissen van UN Women Nederland. ,,We willen het ook graag in Tilburg starten in samenwerking met de gemeente.’’ Een brief aan burgemeester Peter Noordanus hierover is de deur uit.