Nijmegenaar slaat jongen gebroken neus

Gezocht: oud-bewoners van stu­den­ten­com­plex Hoogeveldt

14:06 NIJMEGEN - Studentencomplex Hoogeveldt in Nijmegen is bijna een halve eeuw oud. De roemruchte studentenflats aan de Professor Bromstraat zijn eind jaren zestig opgeleverd en sindsdien een begrip onder studenten. Voor een artikel in De Gelderlander is de redactie op zoek naar oud-studenten van het complex.