O’G3NE bij Nijmeegse Vierdaagse en Kasteelfeesten in Wijchen

eropuit Over-de-top met Imca Marina op Dag van het Levenslied

10:38 NIJMEGEN - Een optreden in Nimweegs dialect van het koor De Weesgegroetjes uit de benedenstad, meezingen met de guilty pleasures van Nicky & Simone en terug naar de jaren '70 met Viva Espana van Imca Marina. De Dag van het Levenslied is 'een echt over-the-top smartlappenfestijn met een knipoog', zoals programmeur Marieken Peters het festijn in het Valkhofpark omschrijft.