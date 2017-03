OM eist jaar cel voor Nijmeegse 'piloot' die vrouwen geld aftroggelde

De man deed zich op een relatiesite voor als piloot of ambulancebroeder en verzon allerlei manieren om geld te 'lenen'. Zo vertelde hij aan zijn slachtoffers dat zijn portemonnee uit een ambulance was gestolen of dat hij was geskimd in Polen.

Daarnaast deed hij bestellingen op naam van de vrouwen. In totaal gaat het om honderden euro's. Het tv-programma Undercover in Nederland ontmaskerde de man.

Fantasiewereld

De Nijmegenaar komt oorspronkelijk uit Beiroet, maar werd geadopteerd. Daar had hij het in zijn vroege jeugd zo moeilijk mee, dat hij een fantasiewereld creëerde. Daar is hij in blijven hangen, aldus de psychiater die hem onderzoekt. Het ging zelfs zo ver dat hij in een pilotenpak van de KLM rondliep of zich kleedde als een beveiliger of ambulancebroeder.

Behandeling

De man liep in 2011 al eens tegen de lamp. Hij onderging een behandeling, maar dat had niet het gewenste effect. Hij ging door met oplichten, tot de uitzending van Undercover in Nederland. De zaak kwam vorig jaar juli al voor de rechter, maar werd toen aangehouden voor een persoonlijkheidsonderzoek.

Geschrokken

De verdachte is geschrokken van de herinneringen die in het onderzoek naar boven kwamen, en noemde dat 'doodeng'. ,,Sorry”, zei hij vrijdag tegen een van de gedupeerde vrouwen die achter hem in de zaal zat. ,,Ik weet dat het verkeerd is geweest. Ik zal er alles aan doen om te voorkomen dat het weer gebeurt.”