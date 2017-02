Omafiets leasen bij Swapfiets kan vanaf maandag ook in Nijmegen

Succes

In Delft, waar het fietsenplan eind 2014 gelanceerd werd, telt Swapfiets momenteel 1.700 abonnees. ,,Het succes is daar gigantisch, vooral onder studenten. Tijdens de introductie vorig jaar reed 1 op de 4 rond met onze fietsen'', zegt Richard Burger (25), een van de oprichters. ,,Omdat Nijmegen een echte fietsstad is en er enorm veel studenten zijn, is dat onze derde locatie. In de hoop dat het daar net zo'n groot succes wordt.''