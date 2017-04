Onderzoek naar crisis museum Valkhof in Nijmegen: 'Het is complex'

NIJMEGEN - De twee onderzoeken naar de crisis in Museum het Valkhof in Nijmegen, duren langer dan gedacht. ,,Het is zó complex, er moeten zoveel dingen doorgewerkt worden. Het wordt nu waarschijnlijk half april’’, aldus interim directeur Jan van Laarhoven van het museum. Zijn klus zou er voor hem op 1 april op zitten, maar hij heeft nu een maand bijgetekend.

Het is sinds december crisis in ‘de doos van Van Berkel’, zoals het museum ook wel wordt genoemd. De directeur is geschorst, de Raad van Toezicht is zelf opgestapt en er is een financieel probleem. Jan van Laarhoven, de oud-museumdirecteur van onder meer het Noordbrabants museum in Den Bosch mag puin ruimen.

Toekomstvisie

Bureau Berenschot is ingehuurd voor een bedrijfseconomische analyse en de toekomstvisie: welke richting moet het museum op. Een tweede bureau cultuur en ondernemen onderzoekt onder meer de rol van de Raad van Toezicht, maar ook van het managementteam en de directie. Want er zijn 'verschrikkelijke dingen over elkaar gezegd', zei Van Laarhoven eerder.

Een kort geding dat museumdirecteur Arend-Jan Weijsters had aangespannen tegen zijn schorsing door de Raad van Toezicht, is na overleg via de advocaten van beide partijen stopgezet. De twee partijen besloten de uitkomsten van de twee onderzoeken af te wachten.

Quote Het fundament is niet goed Directeur Jan van Laarhoven

Een ding is zeker: met pillen en pleisters wordt het probleem van museum Het Valkhof in Nijmegen niet meer opgelost. Volgens Van Laarhoven is het fundament niet goed.

Verbouwing