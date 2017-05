Onderzoek om plasticsoep in Maas en Waal aan te pakken

NIJMEGEN - In de rivieren de Maas en de Waal drijven plastic flesjes en snoepzakken, maar ook wattenstaafjes of stukken touw. Een groot onderzoek moet duidelijk maken wat de precieze omvang is en waar het afval vandaan komt.

De studie gaat vijf jaar duren en is een initiatief van IVN, Stichting De Noordzee en Plastic Soup Foundation, dat campagne voert tegen plastic in de zee.

Het is een vervolg op onderzoek langs de Noordzeekust dat al vijftien jaar een schat aan gegevens oplevert over dit onderwerp. Een probleem is er zeker; vrijwilligers haalden langs de Waal in Gelderland vorig jaar 30.000 kilo afval uit de uiterwaarden. Een groep vrijwilligers die afval opruimde op de Waalstrandjes in Nijmegen is ermee gestopt omdat de afvalberg hen boven het hoofd groeide.

Bron

,,De herkomst ervan verschilt eigenlijk per plek’’, zegt een woordvoerder. ,,Daarom willen we weten wat er vooral wordt gevonden, waar het vandaan komt en hoeveel het precies is. Alleen dan kunnen we het probleem bij de bron aanpakken.’’

Zee