Onvergetelijke verjaardag voor Lieke met Robbie Williams op het podium

NIJMEGEN - Lieke van Poppel uit Breda is de jongedame die vanavond samen met Robbie Williams Something Stupid mocht zingen. De Bredase werd tijdens het optreden door Robbie naar het podium gehaald.

Williams noemde haar 'Lieke with the long legs'. Toevallig was ze ook nog eens jarig. Ze vierde haar 39-jarige verjaardag in Nijmegen. ,,Een onvergetelijke verjaardag’’, aldus Lieke. Vriendin Danielle Smits nam de foto. ,,Hij zei dat hij af en toe 'lonely' is en iemand op het podium wilde vragen. He picked her.’’