Ook deze waaghalzen maken kans op een plek in Expeditie Robinson

Zij hebben inmiddels veertig geselecteerde waaghalzen bekendgemaakt. Deze vijf Gelderlanders maken door die selectie kans op een plekje in het tv-programma.

Fortuné Elekonawo, Nijmegen

'Ik ben een allemansvriend van nature en in mijn werk (arts-onderzoeker) ben ik dagelijks hoogwaardig communicatief bezig. Puzzelen zit in mijn bloed en verliezen is geen optie. Ik ben fysiek niet de sterkste maar ik geloof in de kracht van slimme tactiek', meldt hij op de website van Expeditie Robinson.

Kas Douma, Duiven

De 25-jarige Duivenaar is dakdekker, vrijgezel en sprong in februari tot drie keer toe in het water, vertelt hij. 'Valt niet mee in februari met hagel en storm'. Hij is klaar om de strijd aan te gaan.

Sander Stolk, Zevenaar

'Zou toch leuk zijn, een keer niet zo'n gelikte jongen met een sixpack, maar gewoon een prettig gestoorde jongen uit de Achterhoek op je scherm?' Ook al heeft deze 19-jarige Zevenaarder geen sixpack, onderschat hem niet: hij studeert Sport en Bewegen in Doetinchem.

Gerhard ten Hove, Veenendaal

De Veenendaler laat er geen gras over groeien. 'Omdat ik na jaren van toekijken, heel erg graag mee wil doen. Ik ben tactisch sterk, sportief en ontzettend fanatiek. Als ik mee doe, is dat met één doel, WINNEN!!!'

Demian Overduijn, Nijmegen

Survival is deze Nijmegenaar niet vreemd. Hij is graag in de natuur en denkt daarom een grote kans op de titel te hebben. 'Dit omdat ik vaker een week wegga om te survivallen, ik biologie gestudeerd heb voor wat extra kennis en een heel groot doorzettingsvermogen heb.'

Laatste tien kandidaten

