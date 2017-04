Oplegger vrachtwagen schiet los op A73 bij Nijmegen

Jongetje gereanimeerd bij zwembad West in Nijmegen

2 april NIJMEGEN - Een buitenlands jongetje is zondagmiddag gereanimeerd in Sportfondsenbad Nijmegen-West aan de Planetenstraat in Nijmegen. Het slachtoffer was kort daarvoor uit het water gehaald. Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk.