Patiënten CWZ moeten zelf kweken afnemen: 'Ik snap er nog steeds niks van'

Vahl kreeg vrijdag wattenstaafjes thuisgestuurd om bij zichzelf kweken af te nemen. ,,Dat moest van de keelboog, maar ook van het perineum. Had ik wéér een probleem: ik weet niet wat het perineum is. Ook na het te hebben nagezocht op internet, twijfel ik nog steeds of het gebied rond de anus wordt bedoeld of het stukje tussen anus en balzak."

Knullig

De 51-jarige Nijmegenaar vindt het maar knullig allemaal. De kweekset werd aan nog eens honderden ex-patiënten van het CWZ verstrekt. Hen is verzocht thuis een kweek af te nemen om te achterhalen of meer mensen besmet zijn met de zogeheten mrsa-bacterie.

Twee weken geleden werd hij ontslagen na een behandeling op de afdeling Heelkunde. Op deze en nog een afdeling raakten minstens vier patiënten besmet, zo maakte het ziekenhuis eerder bekend. Alle ex-patiënten sinds 1 februari worden nu op mrsa gecontroleerd.

Vahl betwijfelt of het thuiskweken zinvol is. ,,Ik verwonder me over het moeilijke taalgebruik in de brief. Ik ben best hoog opgeleid, maar snap er niets van. Ik heb de wattenstaafjes teruggestuurd, maar heb dus geen idee of ik dat goed heb gedaan. Dat zal niet alleen voor mij gelden.’’

Bacterie

Vahl vraagt zich sowieso af of het nog zinvol is om te onderzoeken of hijzelf mrsa heeft opgelopen. ,,De bacterie zou van zichzelf niet gevaarlijk zijn voor gezonde mensen, dus wat maakt het uit? Intussen heb ik mijn omgeving wel al besmet, mocht ik de mrsa hebben opgelopen."

Artsen

Extra pech is volgens Vahl dat hij met twee artsen in huis woont die op hun beurt mogelijk ook weer kwetsbare patiënten hebben besmet. Volgens het ziekenhuis is het des te belangrijker dat de verspreiding van de mrsa-bacterie wordt onderzocht.