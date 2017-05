Personeel Holland Casino Nijmegen in staking, casino dicht

Naar schatting zijn er dertig tot veertig mensen op de staking afgekomen. Het is de elfde staking voor een betere cao sinds 14 april.

Door de actie is het casino sinds 22.00 uur gesloten, dat is vijf uur vroeger dan normaal. Behalve personeelsleden zijn er ook leden van vakbonden FNV, De Unie en ABC. Met de acties eisen ze onder meer maatregelen tegen de hoge werkdruk. Ook willen ze een loonsverhoging van 2,5 procent per jaar.