Pikante studentenkalender voor het goede doel populairder dan ooit

NIJMEGEN - De pikante studentenkalender van de Stichting RAGweek Nijmegen is dit jaar populairder dan ooit. De kalender, waarop Nijmeegse studenten zich blootgeven, is gedrukt in een recordoplage van 760 stuks.

Hij is te koop tijdens de tiende editie van de Nijmeegse RAGweek, de jaarlijkse goededoelenweek georganiseerd door studenten, die woensdag van start gaat. Voor de kalender worden Nijmeegse studenten die in het bestuur zitten van bijvoorbeeld hun studie- of studentenvereniging uitgedaagd 'sexy, maar stijlvol' op de foto te gaan. De opbrengst gaat, net als bij de ruim 85 RAGweek-activiteiten, naar twee goede doelen: Stichting Nationaal AYA ‘Jong en Kanker’ Platform en Estrela da Favela.

Verkoop

Vorig jaar gingen er nog 500 kalenders in de verkoop. ,,De jaren daarvoor minder. Verenigingen verwachten er dit jaar heel wat meer te verkopen. Behalve bij de verenigingen, verkopen we losse exemplaren bij boekhandel Dekker v.d. Vegt en bij de RAGbar in het Cultuurcafé'', zegt Anouska Kersten, voorzitter van de Stichting RAGweek Nijmegen.

Winnende foto

De foto van het bestuur van studievereniging Mycelium, de vereniging van de opleiding communicatiewetenschap, is op een borrel uitgeroepen tot winnende foto.

Zij reisden af naar cafetaria Highway 51 in het Brabantse Nijnsel. Daar gingen de studenten, terwijl de snackbar gewoon open was, op de foto in 'American diner-stijl'. ,,We zijn ontzettend tevreden over de foto'', zegt de voorzitter.

Blote kont