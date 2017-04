Plaza Foods wil 200.000 maaltijden per dag maken in Nijmeegse fabriek

NIJMEGEN - Bijna 15.000 kant-en-klaarmaaltijden worden er bereid in de nieuwe fabriek van Plaza Foods aan de Oostkanaaldijk in Nijmegen die nu vier maanden draait. Dagelijks. Maar dat aantal moet flink omhoog. ,,We willen 200.000 maaltijden per dag halen’’, zegt Yongli Chang. Dat is werk voor 140 mensen extra.

Chang is samen met zijn broer oprichter van Plaza Foods, een zusterbedrijf van het Nijmeegse restaurant Oriënt Plaza. Nijmegen is de tweede vestiging; in Wijchen staat al een fabriek waar dagelijks 80.000 kant-en-klaarmaaltijden bereid worden. Maar daar werd het te krap.

Chang wil verder groeien. Vandaar de tweede vestiging in Nijmegen, waarmee een investering van 15 miljoen euro is gemoeid. ,,Wil je een serieuze speler zijn in Europa dan moet je naar een capaciteit van 200.000 maaltijden per dag’’, zegt Chang.

Groei

Er zit groei in oosterse en mediterrane maaltijden. Dat heeft alles met lifestyle te maken. Chang: ,,Mensen eten op verschillende momenten op de dag, ze sporten, werken in wisseldiensten. Dan is een kant-en-klaarmaaltijd makkelijk.’’

Er werken nu 60 mensen, straks zijn dat er zo'n 200 denkt Chang. De Wijchense vestiging telt 200 werknemers. ,,We zijn de Nijmeegse fabriek stap voor stap aan het opbouwen, straks komt hier een tweede productielijn bij’’, vervolgt Chang.

Aldi en Jumbo