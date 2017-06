Politie geeft beelden vrij van bizarre poging tot ramkraak in Nijmegen

VideoNIJMEGEN - Op bewakingsbeelden is te zien hoe een nog onbekende dader vorige maand probeerde een ramkraak te plegen bij de EMTÉ- supermarkt aan de Hatertseweg in Nijmegen. De politie heeft deze beelden vrijgegeven in de hoop dat mensen tips hebben over de zaak die nog altijd niet is opgelost. Te meer omdat de dader flinke risico's heeft genomen.