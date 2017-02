Politie gist nog naar dader van ravage Weurtseweg; auto mogelijk gestolen

'Voor veel mensen is dementie het ergste dat er is'

11:54 NIJMEGEN - Schrijfster Heleen van Royen is zaterdag aanwezig bij de vertoning van haar documentaire 'Het doet zo zeer', die deze week in première gaat. Van Royen brengt een jaar uit het leven van haar demente moeder in beeld brengt. Na afloop kunnen de filmbezoekers haar vragen stellen. ,,Bij andere gelegenheden kwamen er veel mantelzorgers en zorgpersoneel op af", zegt Van Royen in een interview met De Gelderlander.