Politie klaar met hangjongeren die drinken, blowen en seksen in Kronenburgerpark

Het gaat om de twee ronde waltorens aan de kant van de Parkweg. Chillen op de torens mag, maar niet tussen zes uur 's avonds en zeven uur 's ochtends. Dat staat ook op de blauwe 'artikel 461-bordjes' bij de torens. In de donkere wintermaanden geeft dit weinig problemen, maar nu het 's avonds langer licht blijft, zijn de torens ook na zessen in trek als hangplek. Hard praten en lachen, bier drinken, blowen en er zijn zelfs stellen die er open en bloot seks hebben. Omwonenden hebben vooral last van dat harde praten en soms ook schreeuwen. ,,Geluid draagt ver’’, zegt wijkagent Eric Bossink.

Bij de politie zijn klachten binnengekomen. Vandaar dat agenten er extra op letten. Vorige week zijn 's avonds al groepen weggestuurd van de torens. Volgende keer zit een bekeuring erin, stelt Bossink. ,,We moeten nu de lente aanbreekt en we met z'n allen naar buiten gaan weer even tussen de oren krijgen dat we het leuk houden met elkaar. Je rommel niet laten liggen, maar in de prullenbak stoppen. Niet in het openbaar drinken.’’